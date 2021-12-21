Регулировщики заполонили кемеровские дороги из-за заторов

Об увеличении числа регулировщиков сообщил пользователь Сети. По словам очевидца, сотрудников госавтоинспекции с недавних пор начали лично контролировать все оживленные кемеровские перекрестки, хотя раньше с регулированием движения мишин успешно справлялись светофоры.
– Из-за увеличения количества транспортных средств на дорогах столицы Кузбасса, пропускная способность дорог затруднена, – рассказали интернет-журналу в ГИБДД.
Отмечается, что специалисты заполонили дороги во избежание заторовых ситуаций.
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