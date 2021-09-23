Регионы России в 2021 году получат 70 миллиардов рублей благодаря туристам

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Предполагается, что по итогам 2021 года туристы принесут экономике регионов РФ прибыль в 70 миллиардов рублей.

Благодаря программе возврата части денег за путешествия по России, регионы получат 70 миллиардов за текущий год. В течение 2021 года программой воспользовались уже более 1,6 миллиона россиян, купивших туристические услуги более чем на 34 миллиарда рублей. Возвращенная туристам сумма при этом составила 6,7 миллиарда рублей.


Ожидается, что благодаря программе и дополнительным тратам туристов, регионы смогут получить прибыль в 70 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.


Отмечается, что самыми популярными направлениями для путешествий осенью стали Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Алтай, Калининградская область и ряд других регионов.


Ранее редакция AVOKADO писала о расширении списка стран, в которые разрешены перелеты.

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