+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Редкое явление образовалось в небе над Кемеровом

0
Фото:  

Очевидцы на камеру запечатлели гало, образовавшееся накануне над кузбасской столицей. Кадры горожане распространили в Сети.

«Кольцо радуги вокруг солнца» заметили жители Кемерова в небе. Своими наблюдениями кузбассовцы решили поделиться с земляками. Пользователи Сети же отметили, что увиденное ими называется «гало» - оптическое явление, при котором вокруг источника света возникает вторичное свечение. Вызывается оно ледяными кристаллами в перистых облаках, находящихся в верхних слоях тропосферы.


Чаще всего оно появляется вокруг Солнца или Луны, однако инициировать его появление могут и другие мощные источники света. Как правило, пронаблюдать за явлением можно зимой. Считается, что гало является предвестником морозной погоды.


Напомним, что ранее стало известно о том, что грозы и град вернутся в Кузбасс в последние дни июня. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26497

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined