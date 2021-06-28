Редкое явление образовалось в небе над Кемеровом

«Кольцо радуги вокруг солнца» заметили жители Кемерова в небе. Своими наблюдениями кузбассовцы решили поделиться с земляками. Пользователи Сети же отметили, что увиденное ими называется «гало» - оптическое явление, при котором вокруг источника света возникает вторичное свечение. Вызывается оно ледяными кристаллами в перистых облаках, находящихся в верхних слоях тропосферы.

Чаще всего оно появляется вокруг Солнца или Луны, однако инициировать его появление могут и другие мощные источники света. Как правило, пронаблюдать за явлением можно зимой. Считается, что гало является предвестником морозной погоды.

Напомним, что ранее стало известно о том, что грозы и град вернутся в Кузбасс в последние дни июня. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.