Редкое реликтовое насекомое попало в поле зрения специалистов в Кузбассе

Необычный обитатель горы Мустаг в Шерегеше – тараканосверчок Правдина. Внешне насекомое представляет собой что-то среднее между сверчком и тараканом, при этом оно внесено в красную книгу. Доктор биологических наук Николай Скалон отметил, что тараканосверчок обитает на территории России и в Северной Америке.

– Таких насекомых больше нигде нет, а другие насекомые встречаются тысячами видов одной систематической группы, – отметил ученый.

Эксперт призвал кузбассовцев не бояться тараканосверчка и не вредить ему при встрече.