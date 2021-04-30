Речной поток унес мужчину в Кузбассе

Об инциденте в кузбасском поселке сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района. Из публикации властей в Instagram стало известно, что накануне в Шерегеше мужчину унес поток воды в реке Унзас.

Произошло это днем в четверг, 29 апреля. Об инциденте на воде в ответственные службы сообщили очевидцы. Мужчину 1992 года рождения удалось найти ближе к вечеру – в 19:30. После того, как кузбассовец был обнаружен, его госпитализировали.

О мотивах, которыми руководствовался заходящий в воду кузбассовец, не сообщается.