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Ребенок в Новокузнецке получит 150 тысяч рублей компенсации за травмирование глаза в школе

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Повредивший орган зрения ученик одного из общеобразовательных учреждений южной столицы Кузбасса получит крупную выплату в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в 2020 году. Тогда же прокуратурой была проведена проверка по факту травмирования ребенка в школе. По ее результатам было установлено, что произошло это из-за того, что ученике наткнулся глазом на крючок в раздевалке, а произошло это, как уточнили в пресс-службе надзорного органа, из-за отсутствия контроля со стороны сотрудников учреждения.


Соответствующее представление было внесено директору вместе с требованием об устранении нарушений законодательства об образовании, выявленное в сфере безопасности учеников, а также контроля за ними.

- В результате опасные вешалки в школе были демонтированы, виновные привлечены к ответственности, - указали в прокуратуре Кузбасса.

В 2021 году в прокуратуру поступило обращение от законных представителей пострадавшего с просьбой оказать помощь по взысканию компенсации морального вреда.


В интересах ребенка прокурор обратился в суд Новоильинского района Новокузнецка, где требования о взыскании компенсации удовлетворили. С образовательного учреждения в пользу пострадавшего было взыскано 150 тысяч рублей.


Сейчас же исполнение соответствующего приговора находится на контроле прокуратуры района.

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