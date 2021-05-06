Ребенок в Кемерове чуть не лишился зрения из-за игры с подругой

Детская игра чуть не закончилась трагически происшествием в Кузбассе: девочка выстрелила юному приятелю в голову, а резиновая пуля попала ему прямо в глаз. Из-за происшествия на месте прибыли медика. Мальчика госпитализировали.

Исходя из информации, предоставленной сотрудниками областной больницы в Instagram, из-за удара, который произошел вследствие выстрела игрушечного пистолета, у ребенка началась эрозия и кровоизлияние. Несмотря на это, специалистом удалось обойтись без операции.

Сейчас же мальчик продолжает получать лечение.