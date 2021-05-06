Ребенок в Кемерове чуть не лишился зрения из-за игры с подругой

0
Фото:  

Юного жителя кузбасской столицы прямо с детской площадки госпитализировали в областную больницу: мальчик получил выстрел из игрушечного пистолета в глаз. Сейчас малолетнего горожанина лечат специалисты.

Детская игра чуть не закончилась трагически происшествием в Кузбассе: девочка выстрелила юному приятелю в голову, а резиновая пуля попала ему прямо в глаз. Из-за происшествия на месте прибыли медика. Мальчика госпитализировали.


Исходя из информации, предоставленной сотрудниками областной больницы в Instagram, из-за удара, который произошел вследствие выстрела игрушечного пистолета, у ребенка началась эрозия и кровоизлияние. Несмотря на это, специалистом удалось обойтись без операции.


Сейчас же мальчик продолжает получать лечение.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24808

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined