+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

"Ребенок упал под колесо": жительница Кузбасса рассказала об опасности неосвещенной улицы

0
Фото:  

Ролик с неосвещенной улицы в одном из городов Кемеровской области появился в сети. Оператор рассказала о трагедии, которая едва не случилась с ее сыном из-за темноты.

Сегодня, 16 февраля, в Сети появилась жалоба от жительницы Ленинска-Кузнецкого. Женщина написала, что дорога в школу №1, которая проходит мимо детского сада №56, не освещена. Свои слова она подкрепила видеозаписью, на которой запечатлела улицу, передвигаться по которой можно только ориентируясь на фары автомобилей. Кроме того, горожанка заявила об инциденте, который произошел с ее сыном на данном участке дороги.

‒ Вчера здесь чуть не случилась трагедия, обходили машину сзади, так как она стояла на тропинке и не было возможности обойти спереди. Ребенок мой споткнулся и упал прям под колесо машины. И в это время водитель решил поехать назад. Я успела схватить сына и выдернуть из-под колеса. Водитель сказал, что не видел нас сзади. И не мудрено, в этом месте тьма кромешная! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала ленинск-кузнечанка.

Женщина также сообщила, якобы администрация города заинтересовалась данным участком еще в сентябре 2021 года, однако ничего не изменилось. По словам ленинск-кузнечанки, представители мэрии ответили ей только после того, как она написала о проблеме губернатору Кузбасса. Сотрудники горадминистрации сообщили женщине, что специалисты проведут осмотр обозначенной территории.

Видео: ВКонтакте / Инцидент | ЧП Ленинск-Кузнецкий/Полысаево

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33700

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined