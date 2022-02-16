Сегодня, 16 февраля, в Сети появилась жалоба от жительницы Ленинска-Кузнецкого. Женщина написала, что дорога в школу №1, которая проходит мимо детского сада №56, не освещена. Свои слова она подкрепила видеозаписью, на которой запечатлела улицу, передвигаться по которой можно только ориентируясь на фары автомобилей. Кроме того, горожанка заявила об инциденте, который произошел с ее сыном на данном участке дороги.

‒ Вчера здесь чуть не случилась трагедия, обходили машину сзади, так как она стояла на тропинке и не было возможности обойти спереди. Ребенок мой споткнулся и упал прям под колесо машины. И в это время водитель решил поехать назад. Я успела схватить сына и выдернуть из-под колеса. Водитель сказал, что не видел нас сзади. И не мудрено, в этом месте тьма кромешная! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала ленинск-кузнечанка.



Женщина также сообщила, якобы администрация города заинтересовалась данным участком еще в сентябре 2021 года, однако ничего не изменилось. По словам ленинск-кузнечанки, представители мэрии ответили ей только после того, как она написала о проблеме губернатору Кузбасса. Сотрудники горадминистрации сообщили женщине, что специалисты проведут осмотр обозначенной территории.