Ребенок-сирота из Кузбасса осталась без положенной квартиры

По закону, детям оставшимся без родителей, полагается квартира по достижении совершеннолетия. Однако девушка из Кузбасса жилплощадь не получила. Тогда она обратилась в прокуратуру.

После этого, ведомство обязало администрацию Яшкинского муниципального округа предоставить сироте жилье, соответствующее санитарным и техническим нормам.

Исковое заявление было удовлетворено судом и в настоящее время девушка получила ключи от квартиры, передает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Напомним, число получивших квартиры кузбасских сирот резко сократилось за 2021 год.