Ребенок серьезно пострадал в результате ДТП в Кузбассе

Установлено, что в феврале 2021 года, в городе Ленинск-Кузнецкий, 22-летний водитель иномарки двигался в условиях снегопада со скоростью, не позволявшей контролировать ситуацию на дороге. Из-за этого машину занесло, и задняя часть автомобиля выехала на полосу встречного движения. Произошло столкновение со встречным автомобилем, пассажиром которого была 9-летняя девочка. Медики определили, что травмы, которые ребенок получил из-за столкновения машин, нанесли тяжкий вред здоровью несовершеннолетней.

Следователи завершили рассмотрение дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", возбужденного в отношении молодого водителя, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Виновник аварии может понести наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.