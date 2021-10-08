Ребенок серьезно пострадал в результате ДТП в Кузбассе

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В Кемеровской области произошла авария, из-за которой здоровью девятилетней девочки был нанесен серьезный вред.

Установлено, что в феврале 2021 года, в городе Ленинск-Кузнецкий, 22-летний водитель иномарки двигался в условиях снегопада со скоростью, не позволявшей контролировать ситуацию на дороге. Из-за этого машину занесло, и задняя часть автомобиля выехала на полосу встречного движения. Произошло столкновение со встречным автомобилем, пассажиром которого была 9-летняя девочка. Медики определили, что травмы, которые ребенок получил из-за столкновения машин, нанесли тяжкий вред здоровью несовершеннолетней.


Следователи завершили рассмотрение дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", возбужденного в отношении молодого водителя, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Виновник аварии может понести наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Да!
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