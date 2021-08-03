Ребенок с СМА из Кузбасса получил отказ в помощи от государственного фонда

В социальных сетях мама больного мальчика сообщила, что 25 июня в фонд "Круг добра" была направлена заявка на получение помощи в закупке препарата "Золгенсма". Этот препарат не зарегистрирован в России и стоит более 150 миллионов рублей.

9 июля из Фонда поступило сообщение о том, что мальчик подходит под критерии организации и врачи одобрили юному жителю Кузбасса дорогостоящую терапию. После этого, как рассказала женщина, наступила тишина. 15 июля ребенку исполнилось семь месяцев, а через две недели после этого, 29 июля, до "Круга добра" все же удалось дозвониться и матери сообщили, что ее сын больше не подходит под критерии Фонда и в закупке препарата ему отказано. Точной причины новокузнечанка не знает, но предполагает, что это связанно именно с возрастом ребенка.