Ребенок с черепом в форме яйца оказался на операционном столе в Кемерове

В областную больницу в Кемерове поступил годовалый ребенок со скафоцефалией. Это деформация черепа произошла при преждевременном закрытии шва, соединяющего теменные кости. В результате этого голова малыша приобрела форму яйца: лоб и затылок оказались значительно больше "средней" части.

Нейрохирурги распилили кости черепа юного пациента и "пересобрали" их. После заживления голова ребенка приобретет привычный округлый вид, а шрамы будут незаметны под волосами, сообщают в пресс-службе Кузбасской областной детской клинической больницы.

Операция также избавила малыша от расстройства зрения, синдрома повышенного внутричерепного давления и ряда неврологических проблем. Сейчас годовалый пациент чувствует себя хорошо.