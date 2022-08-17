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Ребенок с черепом в форме яйца оказался на операционном столе в Кемерове

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Медики в кузбасской столице распилили и сшили кости черепа юного пациента с патологией.

В областную больницу в Кемерове поступил годовалый ребенок со скафоцефалией. Это деформация черепа произошла при преждевременном закрытии шва, соединяющего теменные кости. В результате этого голова малыша приобрела форму яйца: лоб и затылок оказались значительно больше "средней" части.


Нейрохирурги распилили кости черепа юного пациента и "пересобрали" их. После заживления голова ребенка приобретет привычный округлый вид, а шрамы будут незаметны под волосами, сообщают в пресс-службе Кузбасской областной детской клинической больницы.


Операция также избавила малыша от расстройства зрения, синдрома повышенного внутричерепного давления и ряда неврологических проблем. Сейчас годовалый пациент чувствует себя хорошо.

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