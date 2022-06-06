Ребенок разбил лицо в кузбасском дворе во время прогулки на самокате

В Сети появилась информация о несчастном случае с ребенком, который произошел в городе Белово во дворе дома №74. Так, по словам рассказчицы, инцидент возник из-за небольших лунок в асфальтированном покрытии, которые остались после того, как специалисты взяли пробы дорожного полотна.

– Так мой ребенок ехал на самокате и колесо засоряло в этой дыре (она больше чем колесо), он кубырем через самокат перевернулся и разбил себе все руки и лицо! – высказалась обеспокоенная ситуацией родительница.

Судя по фотографиям, дыры небольшого размера. Однако, интернет-пользовательница указала, что в них без труда провалилось колесо детского самоката. В комментариях подписчики сообщества, где появились кадры, вспомнили о своем детстве и заявили, что нынешнее поколение ребят подрастают "мягкими", поскольку раньше несовершеннолетние не боялись травм и ушибов.