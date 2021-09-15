Ребенок пропал в Кемерове после прогулки на самокате

Мать 12-летнего подростка обратилась в правоохранительные органы с просьбой отыскать ее пропавшего сына. Родительница объяснила, что мальчик отправился кататься по улицам кузбасской столицы на самокате и домой не вернулся.

К поиску несовершеннолетнего приступили инспекторы по делам несовершеннолетних, а также участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска.

– Ориентировка с приметами ребенка была передана нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации, – прокомментировали инцидент в ГУ МВД Кузбасса.

Отыскать ребенка удалось в квартире у знакомого, куда он пришел в гости. В отношении матери подростка составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".