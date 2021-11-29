Ребенок потерялся на горе в Шерегеше

Тревогу забила мать малыша, которая заявила спасателям, что ее 10-летний сын, во время спуска на сноуборде с горы Зеленая, съехал с горнолыжной трассы сектора "Б" в лесной массив, где заблудился.
– Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда на лыжах прибыли на место происшествия, вывели пострадавшего до трассы, передали родителям, – прокомментировали инцидент в агентстве по защите населения и территории Кузбасса.
От помощи медиков юный турист отказался.
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