Ребенок получит от властей Кемерова 90 тысяч рублей после травмы в скейт-парке

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Суд в кузбасской столице взыскал с мэрии моральную компенсацию в пользу 10-летнего горожанина, получившего травму на площадке скейт-парка.

Проверка выявила, что скейт-парк в Рудничном районе Кемерова не содержался в надлежащем состоянии, из-за чего травмировался 10-летний ребенок. На элементах рампы была нарушена целостность покрытия, на поверхности имелись сколы, заусенцы и отверстия. Кроме того, отверстие было и на одном из склонов площадки, а на пике горки деревянное покрытие отошло от каркаса.


Главе города Кемерово Илье Середюку было внесено предписание об устранении нарушений и недопущении их в дальнейшем. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело о халатности и обратились в суд за компенсацией с мэрии морального вреда в размере 90 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка. Требования были удовлетворены, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Решение суда пока не вступило в законную силу.

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