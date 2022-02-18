Ребенок получит от властей Кемерова 90 тысяч рублей после травмы в скейт-парке

Проверка выявила, что скейт-парк в Рудничном районе Кемерова не содержался в надлежащем состоянии, из-за чего травмировался 10-летний ребенок. На элементах рампы была нарушена целостность покрытия, на поверхности имелись сколы, заусенцы и отверстия. Кроме того, отверстие было и на одном из склонов площадки, а на пике горки деревянное покрытие отошло от каркаса.

Главе города Кемерово Илье Середюку было внесено предписание об устранении нарушений и недопущении их в дальнейшем. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело о халатности и обратились в суд за компенсацией с мэрии морального вреда в размере 90 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка. Требования были удовлетворены, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Решение суда пока не вступило в законную силу.