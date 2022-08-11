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Ребенок покалечился на травмоопасной детской площадке в Березовском

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Фото:  

В кузбасском городе малыш получил травму после того, как решил развлечься на детских аттракционах, что были расположены в игровой зоне. Взрослые потребовали от властей убрать опасные качели.

На просторах Сети жители кузбасского города Березовской пожаловались на травмоопасную детскую площадку, где на днях покалечился мальчик. По словам автора сообщения, инцидент произошел на игровой зоне, что расположена по адресу Комсомольский бульвар, 2.

– Сегодня травмировался мальчик. Когда сделают ремонт на детской площадке (авторские стиль, орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.), – задалась вопросом горожанка.

Также она прикрепила кадр с опасным аттракционом. На фото видно, что сидения на детской качели отсутствуют, из-за чего детям приходится садиться на голый металл. В комментариях некоторые подписчики сообщества назвали металлическую конструкцию "суровыми весами".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что детская площадка посреди "болота" шокировала жителей кузбасского двора.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано в Березовском | Кузбасс"

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