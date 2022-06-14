Ребенок оказался прижат опрокинувшимся автомобилем в Кузбассе

Инцидент произошел в минувшие выходные на дороге близ поселка Шахтер Яшкинского района. Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась, прижав 11-летнего мальчика.

По той же дороге проезжал силовик, который вызвал экстренные службы и приступил к помощи пострадавшим. Вместе с еще одним очевидцем мужчина вызволил ребенка и помог выбраться его матери и водителю, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Прибывшие на место медики госпитализировали всех участников ДТП.