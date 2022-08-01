Ребенок обнаружил в пирожном из кузбасского магазина кусок металла

Жительница кузбасского города опубликовала в соцсетях фотографию, на которой запечатлена конфета с "сюрпризом" – куском железа. По словам автора публикации, приобретен продукт был в магазине. Горожанка возмутилась тем, что ее ребенок едва не проглотил опасный инородный объект.

– И чуть не проглотил ребенок кусок железа в пирожном. Это хорошо, что не проглотил! Страшно представить, что могло бы быть, – возмутилась женщина.

Судя по фотографии, кусок металла достигал нескольких сантиметров в длину. Комментаторы ужаснулись увиденным и призвали земляков внимательнее осматривать еду из магазина, чтобы случайно не употребить то, что не следует.