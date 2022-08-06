Ребенок на велосипеде попал под колеса красной машины в Кузбассе

В пгт. Промышленная автомобилист совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, что ехала на велосипеде. Об инциденте интернет-пользователи рассказали в сообществе во "ВКонтакте". Судя по фото, в результате аварии красная отечественная машина улетела на обочину, а двухколесный транспорт лежал на проезжей части.
– Пгт Промышленная на ул. Индустриальная д 121 б, сбили девочку на велосипеде (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – следует из поста.
Подробности случившегося уточняются.
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