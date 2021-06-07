Ребенок на самокате попал в руки полиции Новокузнецка из-за отсутствия прав

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В южной столице Кузбасса правоохранители остановили ребенка, который ехал на электросамокат и не имел для этого необходимых прав.

Как сообщается, нарушитель был замечен экипажем ГИБДД на улице Косыгина в Новокузнецке. 12-летний мальчик проезжал по пешеходному переходу на электросамокате, после чего был остановлен полицией.


Оказалось, что мощность его транспорта составляет 350 Вт, поэтому для управления им необходимо наличие специальных прав категории "М1", которых у ребенка в силу возраста не было.


В результате профилактическая беседа была проведена и с мальчиком и с его мамой. В отношении женщины также был составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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