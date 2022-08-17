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Ребенок на самокате попал под колеса легковушки в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса произошло ДТП с участием юного самокатчика.

Новокузнечане сообщили в Сети о том, что в Ильинском районе города на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика. По словам горожан, ребенок получил переломы и был госпитализирован.

‒ С переломами увезли на скорой, ‒ заявили очевидцы.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел вечером 16 августа на проспекте Запсибовцев. Водитель "ВАЗ-2114", 32-летний мужчина, сбил на регулируемом пешеходном переходе ребенка 2022 года рождения. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате, при этом двигался на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП юный горожанин получил травмы разной степени тяжести, ему было назначено амбулаторное лечение.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает о том, что пешеходы должны переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, перед выходом на проезжую часть необходимо спешиться с велосипеда, самоката или скейтборда.

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