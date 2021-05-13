Ребенок на самокате попал под колеса легковушки в Кемерове

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Инцидент произошел в одном из кемеровских дворов, где автолюбитель совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который катался на самокате. В результате несовершеннолетний оказался на больничной койке в состоянии средней степени тяжести.

В сообщество социальной сети появилась запись с камеры, которая засняла момент ДТП во дворе домов 18 и 18а на проспекте Ленинградском в Кемерове. Из видео следует, что участниками инцидента стали владелец легкового авто и ребенок, который разъезжал по проезду на самокате.


В результате произошел наезд транспортного средства на несовершеннолетнего.

– После тщательного обследования будет уточнена степень тяжести и необходимость в госпитализации, – отметили в Кемеровском центре медицины катастроф.

На съемке заметно, что мальчик на земле лежит возле задней части автомобиля. Толпа свидетелей окружила ребенка, а позже на место прибыла бригада медиков. Отмечается, что в настоящий момент жизни мальчика ничего не угрожает, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщил пресс-секретарь Кемеровского центра медицины катастроф Антон Дужик.


При этом в комментариях между пользователями Сети разразился спор на счет того, кто же виновен в ситуации. Одни уверены, что столкновение произошло из-за автовладельца, который в жилой зоне проявил неосмотрительность и якобы, с их слов, превысил допустимую скорость движения по дворам. Другие не исключили вину ребенка, по мнению аудитории, несовершеннолетние часто без контроля взрослых не смотрят на дорогу и вылетают перед машинами, создавая опасные маневры.

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