Ребенок на самокате попал под колеса иномарки в Кемерове

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В кузбасской столице юный самокатчик угодил под автомобиль. Отмечается, что он пытался пересечь проезжую часть верхом на двухколесном транспорте.

В городе Кемерово на улице Сарыгина ребенок на самокате угодил под колеса автомобиля. Инцидент произошел в понедельник, 6 июня, в 18:45 у дома №28.

Водитель, женщина, 44 года, управляя автомобилем "Хендай", двигалась по улице Сарыгина, совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги на самокате, – сказали в городской ГИБДД AVOKADO.

Известно, что 13-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Потерпевшему была оказана разовая медицинская помощь.

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