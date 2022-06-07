Ребенок на самокате попал под колеса иномарки в Кемерове

В городе Кемерово на улице Сарыгина ребенок на самокате угодил под колеса автомобиля. Инцидент произошел в понедельник, 6 июня, в 18:45 у дома №28.

– Водитель, женщина, 44 года, управляя автомобилем "Хендай", двигалась по улице Сарыгина, совершила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги на самокате, – сказали в городской ГИБДД AVOKADO.

Известно, что 13-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Потерпевшему была оказана разовая медицинская помощь.