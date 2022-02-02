Ребенок из Кузбасса провалился в открытый люк около школы

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Фото:  

Прокопьевский школьник шел после уроков домой и провалился в люк.

Жительница Прокопьевска выложила пост в паблик, в котором рассказала об инциденте, произошедшем с ее сыном.


По окончании уроков, мальчик возвращался домой и случайно наткнулся на люк, крышка которого была не приварена. Он наступил на нее и провалился.

— Если бы не старшеклассники, то упал бы он в колодец глубиной около 3-х метров, в котором на дне вода не понятно какой глубины еще, — прокомментировала обеспокоенная мама пострадавшего.

Мальчик серьезно не пострадал. Судя по фото, он поцарапался. Женщина намерена обратиться в управляющую компанию или ЖЭК.


Фото / видео: Instagram/ prokopievsk_ru

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