Ребенок из Кузбасса провалился в открытый люк около школы

Жительница Прокопьевска выложила пост в паблик, в котором рассказала об инциденте, произошедшем с ее сыном.

По окончании уроков, мальчик возвращался домой и случайно наткнулся на люк, крышка которого была не приварена. Он наступил на нее и провалился.

— Если бы не старшеклассники, то упал бы он в колодец глубиной около 3-х метров, в котором на дне вода не понятно какой глубины еще, — прокомментировала обеспокоенная мама пострадавшего.

Мальчик серьезно не пострадал. Судя по фото, он поцарапался. Женщина намерена обратиться в управляющую компанию или ЖЭК.