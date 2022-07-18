Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком на въезде в Кузбасс

Согласно информации из социальных Сетей страшное ДТП с погибшими произошло около 19:15 на территории Алтайского края. На кадрах с места аварии видно, что от контакта с грузовиком легковушка превратилась в груду металла.

Предварительно установлено, что водитель Nissan Pino, двигаясь со стороны автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в сторону Кемеровской области, не справилась с управлением своего транспортного средства и допустила выезд на встречную полосу, где и столкнулась с грузовиком MAN, уточнили подробности в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В результате ДТП на месте погибли водитель Nissan Pino 1985 года рождения и девушка 2004 года рождения и мальчик 2019 года рождения, которые находились на пассажирских местах. Все подробности произошедшего выясняются.