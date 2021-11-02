Ребенок и девушка получили травмы в ДТП на кузбасской трассе

Информация о ДТП на трассе Промышленная-Ваганово появилась во вторник, 2 декабря, в социальной сети "ВКонтакте". Автор прикрепила к публикации несколько снимков с последствиями столкновения автомобилей и указал в подписи к посту, что в результате тесного контакта машин пострадали люди.

– Травму головы получил ребенок и девушка. Ребенка на попутке отправили, девушку забрала скорая, – заявил подписчик сообщества.

Судя по кадрам, дорогу не поделили как минимум четыре иномарки. Некоторые участники происшествия получили серьезный урон, а одна из них улетела с дороги и опрокинулась на крышу.

В ГИБДД сообщили, что столкновение на указанном участке дороги произошло в районе 14:50 по местному времени. Причины и обстоятельства выясняются.