Ребенок и девушка получили травмы в ДТП на кузбасской трассе

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Пользователи Сети рассказали об аварии на участке трассы в Кузбассе, в которой пострадал несовершеннолетний и молодая девушка.

Информация о ДТП на трассе Промышленная-Ваганово появилась во вторник, 2 декабря, в социальной сети "ВКонтакте". Автор прикрепила к публикации несколько снимков с последствиями столкновения автомобилей и указал в подписи к посту, что в результате тесного контакта машин пострадали люди.

Травму головы получил ребенок и девушка. Ребенка на попутке отправили, девушку забрала скорая, заявил подписчик сообщества.

Судя по кадрам, дорогу не поделили как минимум четыре иномарки. Некоторые участники происшествия получили серьезный урон, а одна из них улетела с дороги и опрокинулась на крышу.


В ГИБДД сообщили, что столкновение на указанном участке дороги произошло в районе 14:50 по местному времени. Причины и обстоятельства выясняются.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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