Ребенок бесследно исчез после прогулки в кузбасском городе

В городе Осинники в Кемеровской области пропал 11-летний Юсиф Фарыз оглы Гасымов. Из сводки волонтеров ПСО "Лиза Алерт" следует, что вчера в четверг, 21 июля, он вышел из дома на прогулку и не вернулся с улицы.

Приметы: рост 120 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные, глаза черные. В день исчезновения он был в светлой футболке, зеленых спортивных штанах, синих сандалиях.

Если вам что-либо известно о том, где несовершеннолетний находится сейчас, то сообщите полезные сведения поисковикам по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев.