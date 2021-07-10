Арбенина разместила в своем аккаунте в соцсетях ролик с набережной Томи в Кемерове, которую успела посетить. По ее словам, такие прогулки реанимируют после ночи, проведенной в самолете. Также артистка задалась вопросом, можно ли плавать в водоеме.



На второй записи Арбениной запечатлена поливальная техника, проезжающая мимо нее. Брызги воды разлетались в стороны, однако водитель, приблизившись, уменьшил напор, чем вызвал удивление певицы.

— Не облил! — отметила Арбенина, изумившись кузбасской вежливости.

Напомним, группа "Ночные снайперы" выступит сегодня, 10 июля, на Московской площади в Кемерове по случаю празднования 300-летия Кузбасса.