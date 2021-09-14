Реанимационное отделение в Кузбассе возобновило работу после ремонта

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Отделение, предназначенное для оказания неотложной медицинской помощи пациенткам акушерско-гинекологического профиля, после ремонта снова заработает в новокузнецкой больнице.

Реанимация для оказания срочной медицинской помощи пациенткам акушерско-гинекологического профиля заработала в южной столице Кузбасса. Подробности о возобновлении приема в отделении в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 сообщили власти Кемеровской области.


По предварительной информации, в стационаре специалисты смогут проводить лечение жительниц области, которые перенесли серьезные операции, а также помощь будет оказана беременным женщинам и пациенткам в послеродовом периоде, которым требуется интенсивная терапия.


В общей сложности отделение рассчитано на шесть коек, также в нем имеется инфекционный бокс.


Оно возобновило работу после капитального ремонта. В здании рабочие заменили коммуникации, систему вентиляции и прочее.

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