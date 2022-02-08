Реализация проекта новой ГЭС пройдет без вмешательства кузбассовцев

Накануне, 7 февраля, состоялась пресс-конференция администрации правительства Кузбасса. Во время встречи с журналистами представители власти рассказали, что голосование среди общественности по вопросам строительства Крапивинской ГЭС проводить не намерены.

По данному проекту 24 февраля текущего года состоятся слушания, на которых гражданам представят детали предстоящего строительства. Таким образом, проект будет реализован без учета мнения кузбассовцев. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Напомним, что власти заявили о необходимости переселения сотен сельчан ради запуска Крапивинской ГЭС. Аман Тулеев высказал опасения в связи с запуском объекта. Губернатор Кузбасса раскрыл некоторые подробности проекта ГЭС.