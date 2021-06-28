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Реализация нацпроекта стала причиной транспортных проблем кемеровчан

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Жители Кемерова обратились к властям с жалобой на работу одного из городских маршрутов. В администрации города журналисту AVOKADO прокомментировали ситуацию.

В социальных сетях появилось сообщение от жителя кузбасской столицы, который пожаловался на недостаток автобусов № 23 "ост. ж/д вокзал - ост. училище № 77". По его словам, небольшое количество единиц транспорта на маршруте делает поездки из Рудничного района города практически невозможными.


Как рассказали журналисту AVOKADO в мэрии Кемерова, проблема нехватки автобусов возникла из-за их передачи новому перевозчику. До 1 мая 2021 года маршрут № 23 обслуживало ГП Кузбасса "Кемеровская автоколонна № 1237", однако ей на смену по результатам аукциона пришло АО "Кемеровская транспортная компания".


С этого же дня ведется процедура передачи автобусов, приобретенных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как пояснили в администрации, все вопросы, связанные с маршрутом, приходится согласовывать с организаторами нацпроекта, поэтому процедура затянулась.


Отмечается, что оформление лизинговой документации запланировано на 4 июля. После этого новые автобусы на маршрут № 23 выйдут в полном объеме.

Да!
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