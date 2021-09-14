Разыскиваемый подросток отправился путешествовать по Кузбассу

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В Кемеровской области нашли подростка, который находился в розыске, поскольку сбежал из дома. Правоохранители обнаружили его в другом городе.

Стражи порядка заметили на привокзальной площади ж/д станции в Кемерове подростка и решили разобраться в обстоятельствах его нахождения на объекте. Как раз в этот момент поступил сигнал из дежурной части, что находящийся в розыске 15-летний мысковчанин может находиться недалеко от кемеровского ж/д вокзала.


Как оказалось, разыскиваемый и остановленный подростки — один и тот же человек.

— Подросток поссорился с отцом, самовольно покинул родительский дом и около недели путешествовал по Кузбассу, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Информация была передана, а до приезда отца мальчик находился в социально-реабилитационном центре.

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