Разыскиваемый подросток отправился путешествовать по Кузбассу

Стражи порядка заметили на привокзальной площади ж/д станции в Кемерове подростка и решили разобраться в обстоятельствах его нахождения на объекте. Как раз в этот момент поступил сигнал из дежурной части, что находящийся в розыске 15-летний мысковчанин может находиться недалеко от кемеровского ж/д вокзала.

Как оказалось, разыскиваемый и остановленный подростки — один и тот же человек.

— Подросток поссорился с отцом, самовольно покинул родительский дом и около недели путешествовал по Кузбассу, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Информация была передана, а до приезда отца мальчик находился в социально-реабилитационном центре.