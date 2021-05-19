Разыскиваемый мошенник-рецидивист обманом отобрал деньги у пенсионера в Кузбассе ради приобретения алкоголя

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Злоумышленник обокрал пенсионера в Анжеро-Судженске, убедив его показать денежные средства. С чужими деньгами мужчина отправился в магазин за спиртным.

В кузбасском городе разыскиваемый рецидивист похитил сбережения пожилого кузбассовца: мужчина обманом заставил пенсионера показать деньги, которые впоследствии выхватил из его рук и скрылся. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.


Место преступления мужчина покинул на такси. Отправился он, как было установлено позже, в пивной магазин, в котором за товар рассчитался чужими средствами.


Пенсионер сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Мужчину удалось задержать сотрудникам Росгвардии: его разыскали по месту проживания после установления личности.


Выяснилось, что грабителем пенсионера оказался 32-летний местный житель, которые ранее уже был судим за кражу и мошенничество. Уточняется, что на момент задержания у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. Помимо того, как отметили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, мужчина уже находился в оперативном розыске по подозрению в совершении другого аналогичного преступления.


Задержанного передали полицейским для дальнейших разбирательств.

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