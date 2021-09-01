Разыскиваемая за кражу телефона кемеровчанка попалась силовикам на улице в Топках

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Жительница областного центра после похищения мобильного знакомой начала пользоваться им, как своим. Однако женщине пришлось вернуть гаджет владелице после встречи с правоохранителями.

Заметили силовики подходящую под ориентировку горожанку на улице Революции в Топках близ одного из магазинов алкогольных напитков. Бойцы остановили ее для проверки личности. Их догадки подтвердились: прохожей оказалась 44-летняя жительница Кемерова, которая к тому моменту находилась в розыске по подозрению в краже смартфона. Стоимость похищенного гаджета составляет 7 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.


Предварительная версия гласит, что совершила преступление горожанка в июне 2021 года. Тогда же она украла сотовый у 41-летней знакомой на застолье, где они пребывали вместе. Примечательно, что весь период, пока женщину разыскивали, она сама пользовалась краденным смартфоном, предварительно сменив номер.


В итоге бойцы Росгвардии передали разыскиваемую полицейским. Сам гаджет был возвращен обворованной хозяйке.

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