Развитие пневмонии на фоне COVID-19 привело к смерти пяти кузбассовцев за сутки

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в регионе скончались еще пять человек. Все они были заражены коронавирусом и умерли после развития полисигментарной пневмонии. Подробности их гибели сообщили в правительственном Telegram-канале.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

Общее количество летальных исходов среди зараженных кузбассовцев достигло 1 246. Всего за время пандемии в регионе заболели 55 402 человека. Их число продолжает расти. Вместе с тем выздоровели уже 52 804 гражданина, еще 1 352 - в настоящее время получают лечение, а 9 831 - остаются под наблюдением врачей.