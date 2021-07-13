Развитие первичной медпомощи в Кузбассе обойдется властям в более 2 млрд рублей

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На развитие первого звена здравоохранения в Кемеровской области потребовалась крупная сумма денежных средств, большая часть которой поступила в регион из федерального бюджета.

Модернизация первичного звена здравоохранения в 2021 году на территории Кузбассе будет стоить более двух миллиардов рублей. При этом на указанные цели два миллиарда рублей направят из федерального бюджета, а еще 200 миллионов рублей предоставят местные власти.

– В медицинские организации поступит 105 новых легковых автомобилей, 80 из них уже в регионе. В ходе подготовки к юбилею открыто 40 новых ФАПов и 5 врачебных амбулаторий. До конца 2021 года в Кузбассе обновятся еще 40 модульных конструкций, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, для ускорения приема населения на профилактические осмотры населения в 2018-2020 годах в регионе появились 18 передвижных флюорографов и шесть мобильных ФАП, а также 14 передвижных маммографов, четыре передвижных стоматологии.


Отмечается, что в текущем 2021 году в рамках модернизации в Кемеровскую область направят 24 флюорографа и 11 маммографов. В общей сложности поступит в регион более 400 единиц оборудования.

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