Развитие первичной медпомощи в Кузбассе обойдется властям в более 2 млрд рублей

Модернизация первичного звена здравоохранения в 2021 году на территории Кузбассе будет стоить более двух миллиардов рублей. При этом на указанные цели два миллиарда рублей направят из федерального бюджета, а еще 200 миллионов рублей предоставят местные власти.

– В медицинские организации поступит 105 новых легковых автомобилей, 80 из них уже в регионе. В ходе подготовки к юбилею открыто 40 новых ФАПов и 5 врачебных амбулаторий. До конца 2021 года в Кузбассе обновятся еще 40 модульных конструкций, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, для ускорения приема населения на профилактические осмотры населения в 2018-2020 годах в регионе появились 18 передвижных флюорографов и шесть мобильных ФАП, а также 14 передвижных маммографов, четыре передвижных стоматологии.

Отмечается, что в текущем 2021 году в рамках модернизации в Кемеровскую область направят 24 флюорографа и 11 маммографов. В общей сложности поступит в регион более 400 единиц оборудования.