Накануне, 6 июля, в Сети появились кадры, снятые на улице Ворошилова в Кемерове. Предположительно, очевидцам удалось запечатлеть на камеру момент задержания злоумышленников. На видео можно заметить несколько автомобилей полиции и мужчину, который, по всей видимости, и попал в поле зрения правоохранителей. Свидетели происшествия сообщают, что задержанных было двое.
– ...задержали двоих. Со слов очевидцев было все, как в боевике. Погоня, выстрелы, – гласит подпись к видео в одном из пабликов "ВКонтакте".
Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями в МВД кузбасской столицы. Обстоятельства выясняются.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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