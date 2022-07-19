По словам автора сообщения, в Калтане по дороге к местной ГРЭС образовалась стихийная свалка, которую мусорщики на протяжении долгого времени не просто не убирают, а упрямо игнорируют.
– <...> вчера мусоровоз приезжал, посмотрел, что все завалено, просто развернулись и уехали... И это уже не впервой, – рассказал местный житель в сообществе во "ВКонтакте".
Судя по фотографиям, контейнер практически полностью "утонул" в отходах.
Фото: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан"
Загрузка комментариев