Разряд молнии поразил кузбассовцев

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Жители Кемеровской области с изумлением наблюдали за природным явлением, которое минувшей ночью ярко проявило себя в разных частях региона.

Интернет-пользователи в Сети поделились видео с молнией, которая сверкала накануне в небе над разными городами Кемеровской области. Так, один ролик удалось снять в Междуреченске. Судя по опубликованным кадрам, яркий свет на несколько секунд развеял кромешную тьму над жилыми домами. Предположительно, съемка велась ночью.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что вчера во вторник ,12 июня, мощный град побил урожай в кузбасском селе, а вот кемеровские тротуары превратились в "реки" из-за сильного ливня.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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