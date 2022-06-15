Разряд молнии поразил кузбассовцев

Интернет-пользователи в Сети поделились видео с молнией, которая сверкала накануне в небе над разными городами Кемеровской области. Так, один ролик удалось снять в Междуреченске. Судя по опубликованным кадрам, яркий свет на несколько секунд развеял кромешную тьму над жилыми домами. Предположительно, съемка велась ночью.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что вчера во вторник ,12 июня, мощный град побил урожай в кузбасском селе, а вот кемеровские тротуары превратились в "реки" из-за сильного ливня.