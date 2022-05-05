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Разрушительный пожар возник ночью в кузбасском жилом доме

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Минувшей ночью в кузбасском поселке загорелся частный дом. Экстренные службы региона раскрыли подробности возгорания.

В четверг, 5 мая, в 1:25 в поселке Сметанино, что в Новокузнецком муниципальном районе, произошел пожар в жилом частном доме, который расположен на улице Центральная. На место выехали 13 огнеборцев на четырех автоцистернах.

– На момент прибытия первого подразделения горела крыша постройки по всей площади. В результате обгорело и частично обрушилось перекрытие, сгорела деревянная обрешетка крыши, также обгорели стены внутри и снаружи, – сказали AVOKADO в кузбасском ГУ МЧС.

Общая площадь пожара составила 160 кв. метра. Потушили дом в 2:20. Обошлось без пострадавших.

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