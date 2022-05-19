Разрушенный участок кузбасской трассы возмутил автомобилистов

Так, интернет-пользователь разместил в Сети кадры с разбитой проезжей частью. Со слов автора, "пейзажи" крупных ям он заметил на автодороге Ленинск-Кузнецкий – Промышленная.

– Уважаемый губернатор, в свою очередь просим обратить внимание на трассу ленинск-промышленное, это всего лишь 4я часть что творится на дорожном полотне, это промежутк от Егозово до Непрерывки (пунктуация и орф. авт. прим. ред.) – указал он.

Также водитель заявил, что это далеко не все недочеты асфальтированного покрытия и если проехать дальше, то там можно встретить места "еще страшнее".

В комментариях многие согласились с тем, что проезжая часть требует неотложного ремонта, поскольку на машинах по ней сложно передвигаться, а некоторые и вовсе из-за неровностей оставляли на ней запчасти от своих транспортных средств.