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"Разруха": состояние ледового дворца "Кузбасс" возмутило кемеровчанку

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Жительница кузбасской столицы пожаловалась на неудовлетворительное состояние спортивного объекта.

В одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте" появилось обращение от кемеровчанки, которая заявила, что некоторые помещения открытого всего год назад ЛД "Кузбасс" требуют ремонта.

– Там и в ледовом, в бассейне, уже разруха. Плитка в бассейне отколота, в душевых лейки брызжут во все стороны и вода течет по стене, а не в лейку. Да и в принципе плитка нарезана неаккуратно, везде шматки затирки для плитки. Сегодня там была и я осталась в шоке (стиль сохранен – прим. ред.), – высказалась горожанка.

Представители регионального министерства физической культуры и спорта отреагировали на сообщение. Они рассказали, что озвученные женщиной проблемы действительно существуют, и специалисты уже планируют заняться их решением.

– Указанные Вами замечания уже находятся в работе и в ближайшее время будут устранены, – заявили сотрудники министерства.

Отметим, что ранее в ЛДК протекала кровля, а горожане жаловались на "вонь и холод" в спортивном объекте.

Да!
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