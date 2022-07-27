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Разруха и клопы в детской инфекционной больнице шокировали прокопчан

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В кузбасском городе жители оказались возмущены антисанитарией в детском медицинском учреждении. По словам мамы малыша, который получал там лечение, дети вынуждены ютиться в полуразрушенной палате с клопами и тараканами.

На платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчанка сообщила, что после того, как ее ребенок заболел, то она была вынуждена отправить его в детскую инфекционную больницу, где, с ее слов, царит полная антисанитария.

Ремонт отсутствует, система оповещения на потолке разломана, стекла разбиты, постельное белье рваное, даже плафоны отсутствуют, штукатурка отвалилась, линолеум рваный, батарей и окна старые, рассказала горожанка.

Свое общее впечатление она выразила фразой "вообще ужас" и добавила, что в палате несовершеннолетние проживают не одни. Якобы компанию им составляют клопы и тараканы.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

Да!
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