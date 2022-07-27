Разруха и клопы в детской инфекционной больнице шокировали прокопчан

На платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчанка сообщила, что после того, как ее ребенок заболел, то она была вынуждена отправить его в детскую инфекционную больницу, где, с ее слов, царит полная антисанитария.

– Ремонт отсутствует, система оповещения на потолке разломана, стекла разбиты, постельное белье рваное, даже плафоны отсутствуют, штукатурка отвалилась, линолеум рваный, батарей и окна старые, – рассказала горожанка.

Свое общее впечатление она выразила фразой "вообще ужас" и добавила, что в палате несовершеннолетние проживают не одни. Якобы компанию им составляют клопы и тараканы.