Разрезы переселят живущих поблизости кузбассовцев в случае расширения санитарной зоны

Накануне, 7 февраля, зампред правительства России Виктория Абрамченко на своей странице в социальной сети подвела итоги встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Одной из тем беседы стало расширение санитарно-защитной зоны угольных разрезов, в которой не должны располагаться жилые дома.

Сейчас рекомендованное расстояние составляет 1 километр, однако планируется увеличение этой дистанции. Данная инициатива возникла из-за того, что некоторые угольщики сокращают санитарные зоны, и людям приходится жить в опасной близости от мест добычи полезного ископаемого. Власти выступили за то, чтобы расширить санитарно-защитную зону до 2 километров и не организовывать разрезы вблизи жилых районов.

— В противном случае бизнесу нужно брать на себя все расходы по переселению граждан, — отметила Виктория Абрамченко на своей странице в Instagram.

Зампред подчеркнула, что поручила заняться детальной проработкой данной инициативы.

Напомним, ранее кузбассовцы сравнили с Марсом один из городов, часть населения которого живет вблизи разрезов.