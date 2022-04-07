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Разрешивший открыть "Зимнюю вишню" бывший чиновник построит школу в Новокузнецке

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Новокузнецк обзаведется новой школой за почти два миллиарда рублей, строительством которой займется компания бывшего кемеровского чиновника.

На сайте госзакупок появился электронный аукцион на строительство школы в центре Новокузнецка, заказчиком которого стал Минстрой Кузбасса.


Компании, принявшей заказ, необходимо будет возвести учебное здание на 1 225 школьников. Помимо этого, учреждение должны оснастить универсальным спортивным блоком. Начальная цена составила 1 819 117 983,03 рубля. Период строительных работ должен завершиться к ноябрю 2023 года.


Определение поставщика завершено. Им стало новосибирское строительное управление "РСТ", генеральным директором которого является Андрей Калинин.


Он, как известно, занимал должность заместителя главы Кемерова, дав в 2014 году разрешение на ввод в эксплуатацию печально известного ТРЦ "Зимняя вишня".

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