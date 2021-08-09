Разозлившийся на жену новокузнечанин сообщил в полицию о вымышленном преступлении

По информации правоохранителей, к полицейским в Новокузнецке обратился 38-летний местный житель, который сообщил о том, что его жена находится в неадекватном состоянии и пугает малолетних детей.

По адресу, указанному им в обращении, выдвинулись правоохранители, там же они встретили пьяного горожанина. Заявитель при встрече с силовиками в помощи, как пояснил сам, уже не нуждался. Оказалось, что накануне он распивал спиртное, отмечая свой день рождения. Желая продолжить употребление горячительных напитков следующим утром, он решил отправиться в магазин, однако обнаружил, что жена с детьми ушли из квартиры, оставив его в запертой квартире одного.

Мужчина попытался найти ключи, однако безуспешно. Позже он позвонил супруге, однако не смог дозвониться, из-за чего разозлился и снова воспользовался телефоном, но в этот раз для того, чтобы позвонить в полицию.

- Он надеялся, что стражи порядка свяжутся с ней, она вернется домой и выпустит его из квартиры. Сразу после звонка злоумышленник нашел свои ключи, которыми открыл дверь, и направился в магазин, но на выходе встретил прибывших по сигналу сотрудников полиции, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Нарушителю предстоял серьезный разговор, после которого в его отношении был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Теперь ему грозит штраф в размере до 1 500 рублей. Материалы, как отметили в полиции, уже направлены в суд.