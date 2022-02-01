Разозлившаяся на сожителя кемеровчанка обвинила его в сексуальном насилии над ребенком

По версии следствия, в ноябре 2021 года 35-летняя жительница Кировского района Кемерова сообщила полиции, что ее сожитель совершил преступление сексуального характера в отношении ее восьмилетней дочери. Однако проверка показала, что информация не соответствовала реальности. После этого кемеровчанка призналась, что, будучи пьяной, разозлилась на возлюбленного, который потратил ее деньги без спроса. Решив проучить ранее судимого мужчину, злоумышленница сообщила полицейским ложные сведения.

Правоохранители возбудили в отношении кемеровчанки уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ. Женщина сотрудничала со следствием и признала вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело направлено на рассмотрение в суд.