Под Хабаровском продолжается операция по поиску членов экипажа самолета АН-26. Члены поисковой группы предполагают, что все люди, находившиеся на борту, погибли.
‒ Шансов выжить у экипажа фактически не было, самый крупный обломок самолета в длину не больше полуметра, они врезались в гору на полной скорости. АН-26 просто разорвало на мелкие части, ‒ сообщил агентству «Хабаровский край сегодня» один из членов поисковой группы.
По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее редакция AVOKADO писала об обнаружении обломков пропавшего самолета.
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