"Разорвало на мелкие части": член поисковой группы прокомментировал крушение АН-26 под Хабаровском

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Члены поисковой группы сообщили о возможных последствиях крушения самолета АН-26, разбившегося в Хабаровском крае.

Под Хабаровском продолжается операция по поиску членов экипажа самолета АН-26. Члены поисковой группы предполагают, что все люди, находившиеся на борту, погибли.

‒ Шансов выжить у экипажа фактически не было, самый крупный обломок самолета в длину не больше полуметра, они врезались в гору на полной скорости. АН-26 просто разорвало на мелкие части, ‒ сообщил агентству «Хабаровский край сегодня» один из членов поисковой группы.

По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.


Ранее редакция AVOKADO писала об обнаружении обломков пропавшего самолета.

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