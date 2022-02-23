По данным стражей закона, ДТП произошло 20 февраля на 39 километре трассы Белово-Гурьевск-Салаир. Участниками произошедшего стали две иномарки.

Установлено, что что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение Hyundai, которым управлял житель Салаира. От удара машины отбросило на 50 метров друг от друга, а "американца", за рулем которого находился виновник аварии, разорвало на две части. Никто не пострадал.

Причиной дорожного происшествия стал алкоголь. Мужчина был за рулем в нетрезвом виде. Около четырех месяцев назад он был лишен права управления, за нетрезвое вождение и уплатил штраф в размере 30000 рублей.

Но это обстоятельство не помешало водителю вновь сесть за руль после выпитого спиртного. На этот раз водителя ждет уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Водителю грозит лишение свободы сроком до двух лет. К тому же мужчину ждут значительные материальные расходы, в связи с отсутствием у него страхового полиса ОСАГО.